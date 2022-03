La violencia contra los periodistas Mexicanos tiene que parar

Los Estados Unidos siempre ha sido conocido por proteger la libertad de la prensa, para eso tememos la primera enmienda. Sin embargo, en muchos países, el periodismo es un trabajo peligroso donde los periodistas deben ser protegidos y no ser matados por decir la verdad, sin importar que feo se escuche esa verdad.

Es triste al ver que a una frontera lejos, la protección de los periodistas no existe y el gobierno Mexicano no hace nada para cambiar eso. México ha estado enfrentando esta adversidad con respecto a la protección de los periodistas y la libertad de la prensa por un buen rato. De acuerdo con la fuente de NBC News, “148 periodistas han sido matados en México desde el año 2000. Por lo menos 28 de ellos han muerto bajo la administración del Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador y cuatro periodistas fueron matados en Enero.”

Los periodistas en México necesitan más protección y deben de ser libres de hacer su trabajo sin temer que sean amenazados, asaltados o matados. El gobierno Mexicano necesita crear leyes con el fin de proteger periodistas. Lourdes Maldonado, una de los periodistas más recientes que fué matada en Tijuana, previamente contacto el presidente Mexicano en 2019 donde le dijo a Lopez Obrador que “temía por su vida.” ¿Qué hizo con esa información? Nada. Había tantas cosas que podía haber hecho el presidente para proteger a Maldonado, junto con los demás periodistas que han sido matados. Como puede ser que un presidente no proteja unas de las industrias fundamentales de su país-periodismo.

Obrador no ha mencionado el apoyo o peligros acerca de los periodistas, pero “en vez de mencionar estos peligros, Obrador dedicó mucho de su tiempo en su conferencia regular el viernes atacando unos de las figuras más prominentes de los medios de comunicación, Carlos Loret de Mola,” de acuerdo a The Washington Post. Parece como si el presidente de México o el gobierno Mexicano quieren que los periodistas sean parciales y escojan su lado, pero eso no es el trabajo de un periodista.

Moises Sánchez, otro periodista que fue matado por exponer la verdad, corrió un periodico pequeño conocido como La Unión, en el cual “chocaba con autoridades locales,” dijo su hijo, Jorge Sánchez, en una entrevista con NPR. “Moises Sanchez publicó un reportaje conectando al alcalde a un crimen organizado a finales del 2014, llamadas y mensajes amenazantes luego fueron recibidos. En Ene. 5, 2015, hombres enmascarados y armados se metieron a su hogar y lo secuestraron. Su cuerpo fue encontrado 20 días después.”

Ya no debe de ver “otro periodista encontrado muerto en México,” al contrario debe de ver “otro periodista es protegido por México,” u “otro periodista es reconocido por exponer corrupción.” Los periodistas no deben arriesgar y temer por sus vidas simplemente porque criminales u otras personas no quieren ser expuestos. “Los periodistas que cubren historias de crímenes o de política, especialmente en el nivel local, son advertidos, amenazados o en muchas veces son baleados en sangre fría,” de acuerdo a Reporteros sin Fronteras(Reporters without Borders). Los periodistas deben de tener el derecho y acceso a la libertad de expresión sin preocuparse que ese es su último día. Es increíble los extremos que un periodista tiene que hacer simplemente por hacer su trabajo. “En unas regiones los periodistas han sido muy temerosos de ser secuestrados o matados en lo cual hacen unas impresiones dentales y los dejan en su congelador antes de salir para que los familiares puedan identificar sus restos,” de acuerdo con El Guardián(The Guardian).

La falta de castigo es unas de las razones principales en lo cual los periodistas no son dados justicia apropiada. Esos criminales que han matado periodistas se escapan de ser castigados y simplemente van con la próxima víctima. El gobierno Mexicano es igual que culpable, por que no hacen nada para mejorar la situación, al contrario, hacen que maten a los periodistas más fácil cuando deben de apoyarlos. La libertad de castigo no debe de ocurrir en ningún país, y un criminal debe de pagar por sus acciones, y no ser tomados ligeramente.

¿A dónde necesita llegar la situación para que el gobierno Mexicano tome acción? Que lejos necesitamos llegar para que el gobierno Mexicano escoja la verdad?

No se puede matar la verdad matando a un periodista.